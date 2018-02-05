Назначена дата внеочередных выборов президента Азербайджана

И.Алиев - действующий президент Азербайджана с 31 октября 2003 года.

Внеочередные выборы президента Азербайджана пройдут 11 апреля, следует из распоряжения действующего главы республики Ильхама Алиева, передает РИА Новости.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов, которые пройдут 11 апреля 2018 года", — говорится в тексте распоряжения.

Ильхам Гейдарович Алиев - азербайджанский государственный и политический деятель, действующий президент Азербайджана с 31 октября 2003 года. Трижды побеждал на президентских выборах (2003, 2008 и 2013 гг.)

По мнению ряда международных наблюдателей, президентство Ильхама Алиева было отмечено стабилизацией политической жизни страны. В то же время ряд источников характеризуют режим, установленный Ильхамом Алиевым в Азербайджане как диктаторский, либо авторитарный.

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