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В Астане мужчина хотел продать ртуть за почти 30 тысяч долларов

5 февраля 2018, 13:45

В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания Шымкента.

Полицейские Астаны пресекли попытку сбыта ядовитого вещества в столице, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел города.

Оперативная информация о намерении нелегально продать ртуть поступила 21 декабря 2017 года.

Учитывая, что данное вещество может быть использовано в качестве компонента взрывчатого устройства, полицейские Астаны выехали по месту жительства сбытчика в Южно-Казахстанскую область.

Так, 3 февраля сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДВД Астаны совместно с коллегами из Южно-Казахстанской области при повторном сбыте ядовитого вещества весом 150 грамм на общую сумме 29 тысяч 600 долларов задержан 27-летний житель Южно-Казахстанской области.

В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания Шымкента. Проводятся совместные следственно-оперативные мероприятия.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: Comments.UA


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