Чрезвычайное положение введено на Мальдивах
6 февраля 2018, 00:03
Режим ЧП введён на 15 дней в связи с политическим кризисом.
1 февраля Верховный суд Мальдив постановил отменить приговор бывшему президенту страны Мохамеду Нашиду, сообщает RT со ссылкой на The Hindu.
Сторонники Нашида вышли на улицы в знак его поддержки. Полиция применила слезоточивый газ.
Фото: Рамблер
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