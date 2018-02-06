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Чрезвычайное положение введено на Мальдивах

6 февраля 2018, 00:03

Режим ЧП введён на 15 дней в связи с политическим кризисом.

1 февраля Верховный суд Мальдив постановил отменить приговор бывшему президенту страны Мохамеду Нашиду, сообщает RT со ссылкой на The Hindu.

Сторонники Нашида вышли на улицы в знак его поддержки. Полиция применила слезоточивый газ.

Фото: Рамблер


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