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Близ границы с Казахстаном произошло землетрясение

6 февраля 2018, 00:11

Эпицентр находится в Алтайских горах.

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 5 февраля в 19.13 часов Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сообщение ведомства.

Эпицентр землетрясения расположен в 1131 км на северо-восток от города Алматы на территории России.

Энергетический класс землетрясения 10.4. Магнитуда MPV 4.2. Глубина 10 км. Согласно карте, также опубликованной на сайте СОМЭ, подземные толчки произошли на территории Алтайского края РФ.

Фото: www.travellers.ru


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