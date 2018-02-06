Бибисара Асаубаева надеется получить российское гражданство из рук Путина

Мама Бибисары Асаубаевой Лиана Танжарикова заявила о желании получить российское гражданство для дочери из рук президента страны Владимира Путина, сообщает Sputnik Казахстан.

Бибисара перешла в сборную России в августе 2016 года, так как на родине, по словам ее мамы, девочку недооценили. Сейчас шахматистка живет в Подмосковье, где ей после переезда из Казахстана подарили двухкомнатную квартиру.

По словам Танжариковой, переезд их семьи в Россию был осознанным и они хотели бы получить российское гражданство.

"У нас была цель, чтобы мы стали полноценными гражданами России. Я хотела бы, чтобы Владимир Владимирович Путин, в преддверии выборов, сам вручил нам паспорт", — сказала Лиана Танжарикова корреспонденту Sputnik Казахстан.

Родительница прославленной шахматистки подчеркнула, что ее дочь не является рядовой школьницей, она — четырехкратная чемпионка мира.

"Я считаю, что имею право заявить о своем желании, чтобы моему ребенку паспорт вручил президент. В России никто не приносит столько медалей как Сара. Мы будем стараться и добиваться того, чтобы на нас обратил внимание президент", — продолжила она.

В конце января вокруг 13-летней шахматистки Бибисары Асаубаевой, переехавшей вместе с родителями из Казахстана в Россию, разгорелся скандал. Девочку обвинили в использовании электронных подсказок во время чемпионата мира. Такое заявление сделал тренер по шахматам Евгений Соложенкин, чья дочь проигрывала Асаубаевой.

Бибисара, несмотря на последовавшие после этого проверки, показала на чемпионате мира высокий результат, заняв второе место.

Узнав о том, что прославленная шахматистка подверглась необоснованным обвинениям, защищать честь Бибисары вызвался известный адвокат Александр Добровинский.

На Соложенкина подали в суд. Первое заседание назначено на 5 марта.

Фото: Prof. Chess Club