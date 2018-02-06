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Аким Актюбинской области предложил переименовать детдома

6 февраля 2018, 00:30

Надо идти к тому, чтобы детских домов вообще не было, - сказал Бердыбек Сапарбаев.

Бердыбек Сапарбаев в ходе коллегии управления образования выступил с предложением о переименовании детских домов в центры поддержки детей, сообщает "Казинформ".

«Пора переименовать детские дома в центры поддержки детей. Мы выйдем с таким предложением в Правительство. У нас уменьшается число детей сирот, всего 152 ребенка осталось в детдоме. Хорошо развивается патронатная система, открылся социальный центр «Мейрим».

Мы также обязываем предприятия, чтобы они на основе трехстороннего договора открывали счета на детей сирот в Жилстройсбербанке, чтобы ребенок по окончании учебного заведения жилье смог получить.

Надо идти к тому, чтобы детских домов вообще не было, - сказал аким.

Фото: aktobe.gov.kz


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