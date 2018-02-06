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В ЗКО из-за метели закрыта международная трасса

6 февраля 2018, 00:44

Дорогу закрыли в связи с ухудшением погодных условий.

Трасса «Каменка-граница РФ» закрыта 5 февраля из-за сильной метели, — сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО.

Фото: Мои дороги


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