В ЗКО из-за метели закрыта международная трасса
6 февраля 2018, 00:44
Дорогу закрыли в связи с ухудшением погодных условий.
Трасса «Каменка-граница РФ» закрыта 5 февраля из-за сильной метели, — сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО.
Фото: Мои дороги
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