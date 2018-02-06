В Алматинской области бродячие собаки едва не загрызли семилетнего мальчика

Целое село в Алматинской области оккупировали бродячие собаки. Бездомные животные нападают на жителей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Вопиющий случай произошел на днях. Второклассник вышел на улицу в туалет, когда на него напали сразу три пса.

Даже на переменах двор средней школы пустует. В селе Райымбек без острой необходимости дети из здания не выходят. По территории без страха прогуливаются только бродячие собаки. Родители провожают детей на занятия, но это не всегда помогает. Неделю назад на семилетнего Гани всё-таки напали псы.

- Никакой медицинской помощи оказано не было, вообще ни перекиси, не промыли раны. Я молча, я была в шоке, в шоке просто. Потом сказали, ой там царапины только, - говорит его мама.

Однако настоящий шок Карлыгаш Жанысова испытала, когда добралась с сыном до больницы – на такси. Оказалось, на второклассника напали сразу три собаки. Они покусали ребенку плечо, оба бедра, ногу и даже лопатку. Гани уже неделю не выходит из дома и отказывается один ходить в школу.

- Нет, только с мамой или папой. Поэтому, я, когда одеваюсь, жду, кого-то, чтобы кто-то вышел. Например, мой брат Ильяс, или мама, или папа, или ага. Потому что я боюсь выходить один. Потому что, я боюсь, что меня может укусить собака, - говорит Гани Манарбек.

Это случилось неделю назад. Гани шёл в уличный туалет во дворе школы: внутри здания уборные до сих пор не предусмотрели. Мальчик уверяет, вышел один и бродячих псов не заметил. Однако в школе совсем другая версия. Там говорят, мол, второклассник шел с друзьями. А собаки напали на него, потому что дети сами раздразнили стаю.

- После этого пацан в туалет пошел, с четвертого класса в туалет пошел. Я думаю, что он будет смотреть, я вот здесь стоял, потом после туалета пацан выходит и на собаку кидается. Дразнит.

Тем не менее, как целая свора собак оказалась на территории ограждённой школы, директор не знает. В тот день её не было на работе.

- Территория школы огорожена и так как туалет на улице и учителя и все, все, все мы ходим на улицу, и никогда у нас такого случая не было, чтобы на территории школы ходила свора собак. А в тот день я не знаю, как получилось, говорит директор средней школы им. К. Азирбаева Райымбекского сельского округа Алматинской области Динагуль Абдиева.

Стаи собак терроризируют не только школьников, но и жителей села. Местные чиновники в вопросе отстрела или уничтожения бродячих псов бессильны. Отлов контролируют районные власти. В акимате видят только одно решение проблемы.

- Только за прошлый год мы отловили 1000 бродячих собак. Но все равно на улице их меньше не становится. А в школе и туалета в здании нет. Но мы уже подали заявку на капитальный ремонт. Тогда школьникам не придется выбегать каждый раз на улицу, - комментирует ситуацию заместитель аппарата акима Райымбекского сельского округа Алматинской области Жандос Базарбаев.

Когда сделают капитальный ремонт и перенесут туалет в здание, еще неизвестно. Бюджет сначала должны утвердить в районном акимате, а потом в области. А это значит, ученикам выходить из школы все еще опасно.

Фото: ohotniki.ru