В Сирии курды подбили турецкий БТР

Для этого был использован (ПТРК) «Фагот» советского производства.

Курды из Отрядов народной самообороны (YPG) уничтожили БТР ACV-15 турецких вооруженных сил в районе сирийского Африна. Для этого они воспользовались советским противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Фагот». Видео опубликовал Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

Турция проводит операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне с 20 января. Анкара считает террористами представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и YPG. 26 января арабо-курдские отряды «Демократических сил Сирии» (ДСС) заявили об уничтожении свыше 300 участников операции турецкой армии в Африне и гибели 43 своих бойцов. Турция сообщила о гибели трех своих военных и 11 сирийских бойцов.

«Фагот» — советско-российский переносной ПТРК с полуавтоматическим командным наведением, разработанный в 1960-х годах. Он поставлялся в десятки стран мира, в том числе в Сирию.

Источник: Lenta.ru

Фото: EADaily