Заработную плату в Казахстане сравнили с европейской

Минимальная оплата труда в пересчёте на один час.

Согласно закону РК "О республиканском бюджете на 2018-2020 годы" с 1 января 2018 года минимальный размер заработной платы в Казахстане составляет 28 284 тенге. Для сравнения, в прошлом году 24 459 тенге, сообщает zakon.kz.

Telegram-канал Maps&Data пересчитал ситуацию с минимальной зарплатой в пересчёте на один час.

Данные по большинству стран взяты из английской версии Wikipedia, где уже провели пересчёт минимального заработка в часовую оплату, а также из СМИ — для некоторых стран СНГ, в том числе и Казахстана.

В законодательстве ряда европейских стран (Швеция, Норвегия, Финляндия, Австрия, Италия и другие) не существует понятия «минимальной оплаты труда», поэтому они не представлены на карте (окрашены в светло-серый цвет).

При этом необходимо понимать, что неправильно напрямую сравнивать зарплаты в разных странах, поскольку везде разная производительность, структура рынка, экономики и повседневные расходы, поэтому информация на карте дана для ознакомления.

Фото: CA-IrNews