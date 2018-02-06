Департамент государственных доходов по Актюбинской области сообщает, что альтернативный налог на недропользование вправе применить взамен платежа по возмещению исторических затрат, налога на добычу полезных ископаемых и налога на сверхприбыль юридические лица-недропользователи, заключившие в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании:

1) контракт на добычу и (или) на совмещенную разведку и добычу углеводородов на континентальном шельфе Республики Казахстан;

2) контракт на добычу и (или) разведку и добычу углеводородов по месторождениям с глубиной верхней точки залежей углеводородов, указанной в горном отводе или в контракте на добычу или разведку и добычу углеводородов при отсутствии горного отвода, не выше 4500 метров и нижней точки залежей углеводородов, указанной в горном отводе или в контракте на добычу или разведку и добычу углеводородов при отсутствии горного отвода, 5000 метров и ниже.

Данное право применяется в период с даты заключения контракта на добычу или начала периода добычи по контракту на совмещенную разведку и добычу до даты окончания действия соответствующего контракта на недропользование и не подлежит изменению.

Уведомление о применении данного права направляется налогоплательщиком в налоговый орган по месту нахождения не позднее тридцати календарных дней с даты заключения контракта на добычу или начала периода добычи по контракту на совмещенную разведку и добычу.

В случае отсутствия такого уведомления исполнение налогового обязательства по платежу по возмещению исторических затрат, налогу на добычу полезных ископаемых и налогу на сверхприбыль осуществляется в порядке, определенном главами 84, 85 и 86 Налогового кодекса.

Право применения с 1 января 2018 года альтернативного порядка исполнения налогового обязательства по специальным платежам и налогам недропользователей по контрактам, заключенным до 1 января 2018 года, производится на весь оставшийся период действия контракта на недропользование и не подлежит изменению, о чем налогоплательщик направляет уведомление в налоговый орган по месту нахождения не позднее 1 марта 2018 года.

Порядок исчисления альтернативного налога на недропользование

Альтернативный налог на недропользование определяется за налоговый период по контрактной деятельности по каждому отдельному контракту на недропользование.

Объект обложения альтернативным налогом на недропользование определяется как разница между совокупным годовым доходом для целей исчисления альтернативного налога на недропользование и вычетами для целей альтернативного налога на недропользование с учетом корректировок, предусмотренных статьей 287 Налогового кодекса.

Совокупный годовой доход для целей исчисления альтернативного налога на недропользование определяется в соответствии с порядком, определенным для целей исчисления корпоративного подоходного налога, за исключением превышения суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы, не подлежащего включению в совокупный годовой доход в целях исчисления альтернативного налога на недропользование и без учета корректировки совокупного годового дохода, предусмотренной статьей 241 Налогового кодекса.

Вычеты для целей исчисления альтернативного налога на недропользование определяются в соответствии с порядком, определенным для целей исчисления корпоративного подоходного налога, с учетом нижеследующего:

не подлежат вычету вознаграждения, в том числе относимые на вычеты согласно статье 246 Налогового кодекса или подлежащие учету в качестве капитальных затрат;

не подлежит вычету превышение суммы отрицательной курсовой разницы над суммой положительной курсовой разницы;

не подлежит вычету сумма исчисленного (начисленного) корпоративного подоходного налога.

В случае, если одни и те же расходы (затраты) предусмотрены в нескольких видах расходов (затрат), то при исчислении альтернативного налога на недропользование указанные расходы (затраты) вычитаются только один раз.

Альтернативный налог на недропользование исчисляется как произведение объекта обложения таким налогом на недропользование и ставки, установленной статьей 768 настоящего Кодекса.

Альтернативный налог на недропользование исчисляется по следующим ставкам исходя из мировой цены нефти, рассчитанной в порядке, определенном пунктом 3 статьи 741 настоящего Кодекса:

№ п/п Мировая цена Ставка, в % 1 2 3 1. До 50 долларов США за баррель включительно 0 2. До 60 долларов США за баррель включительно 6 3. До 70 долларов США за баррель включительно 12 4. До 80 долларов США за баррель включительно 18 5. До 90 долларов США за баррель включительно 24 6. Свыше 90 долларов США за баррель 30

Для альтернативного налога на недропользование налоговым периодом является календарный год.

Если контракт на недропользование был заключен в течение календарного года, первым налоговым периодом для исчисления альтернативного налога на недропользование по такому контракту является период времени со дня вступления контракта на недропользование в силу и до конца календарного года.

Если действие контракта на недропользование истекло до конца календарного года, последним налоговым периодом для исчисления альтернативного налога на недропользование по такому контракту является период времени с начала календарного года до дня завершения действия контракта на недропользование.

Если действие контракта на недропользование, вступившего в силу после начала календарного года, истекло до конца этого календарного года, налоговым периодом для исчисления альтернативного налога на недропользование по такому контракту является период времени со дня вступления контракта на недропользование в силу до дня завершения действия контракта на недропользование.

Альтернативный налог на недропользование подлежит уплате в бюджет по месту нахождения налогоплательщика не позднее десяти календарных дней после срока, установленного для сдачи декларации.

Декларация по альтернативному налогу на недропользование представляется налогоплательщиком в налоговый орган по месту нахождения не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом.