При применении СНР на основе патента можно приостановить представление налоговой отчетности

Управление государственных доходов по г. Костанай сообщает, что согласно статье 153 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее - Налоговый кодекс) индивидуальный предприниматель вправе на основании налогового заявления:

1) приостановить представление налоговой отчетности;

2) продлить срок приостановления представления налоговой отчетности.

В случае принятия решения о приостановлении деятельности или продлении срока приостановления представления расчета стоимости патента индивидуальным предпринимателем представляется налоговое заявление в налоговый орган по месту своего нахождения.

Налоговое заявление представляется:

на предстоящий период до истечения срока действия патента - в случае принятия решения о приостановлении деятельности;

до окончания срока приостановления деятельности - в случае принятия решения о продлении срока приостановления представления расчета.

Общий срок приостановления представления расчета с учетом его продления не должен превышать три года с даты начала срока приостановления представления расчета.

Налоговый орган в день подачи налогового заявления обязан провести приостановление (продление, возобновление) представления расчета или отказать в приостановлении представления расчета.

Сведения о приостановлении (продлении, возобновлении) представления расчета публикуются на интернет-ресурсе уполномоченного органа не позднее даты принятия такого решения и являются основанием для непредставления расчета за период, указанный в налоговом заявлении.

Отказ в приостановлении представления расчета принимается в случае наличия у индивидуального предпринимателя:

1) налоговой задолженности, задолженности по социальным платежам на дату подачи налогового заявления;

2) факта непредставления налоговой отчетности с учетом срока исковой давности;

3) неисполненных уведомлений, направленных налоговым органом.

Индивидуальный предприниматель признается возобновившим деятельность после истечения срока приостановления деятельности, если иное не установлено настоящей статьей.

Индивидуальный предприниматель вправе возобновить деятельность до окончания срока приостановления деятельности путем подачи в налоговый орган расчета на предстоящий период со дня возобновления деятельности.

При представлении расчета в период приостановления его представления индивидуальный предприниматель признается возобновившим деятельность со дня начала деятельности, указанного в данном расчете.

При непредставлении в течение шестидесяти календарных дней со дня истечения срока действия патента налогового заявления или очередного расчета индивидуальный предприниматель подлежит снятию с регистрационного учета в качестве индивидуального предпринимателя в порядке, определенном статьей 67 Налогового кодекса.

В случае обнаружения фактов возобновления индивидуальным предпринимателем деятельности в период ее приостановления налоговый орган признает прекращенным срок приостановления представления расчета с даты возобновления деятельности с письменным извещением индивидуального предпринимателя.

Для целей настоящего пункта возобновлением деятельности признается начало осуществления индивидуальным предпринимателем, приостановившим деятельность в соответствии с настоящей статьей, деятельности, приводящей к возникновению обязательства по исчислению, уплате налогов, платежей в бюджет и социальных платежей.

Положения настоящей статьи не распространяются на порядок и сроки представления налоговой отчетности по налогам на имущество, транспортные средства и земельному налогу, по плате за пользование земельными участками.

Доненбаев С.Т.,

Руководитель Управления

государственных доходов по г. Костанай