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В Казахстане подстреленный волк набросился на человека

6 февраля 2018, 06:11

Где именно и при каких обстоятельствах произошло происшествие не уточняется.

В Сети появилось видео, на котором раненный волк внезапно набросился на мужчину, сообщает Zakon.kz.

Видео инцидента опубликовано на странице kaztwitter в Instagram.

Где именно и при каких обстоятельствах произошло происшествие не уточняется. Однако, голос за кадром повествует о том, что видео было снято 4 февраля где-то в Казахстане. Раненного хищника пнул один их охотников, после чего волк вскочил и набросился на мужчину.

Внимание! Видео может ранить неокрепшую психику!

Фото: Vzglyad.az


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