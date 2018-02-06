В Казахстане подстреленный волк набросился на человека
Где именно и при каких обстоятельствах произошло происшествие не уточняется.
В Сети появилось видео, на котором раненный волк внезапно набросился на мужчину, сообщает Zakon.kz.
Видео инцидента опубликовано на странице kaztwitter в Instagram.
Где именно и при каких обстоятельствах произошло происшествие не уточняется. Однако, голос за кадром повествует о том, что видео было снято 4 февраля где-то в Казахстане. Раненного хищника пнул один их охотников, после чего волк вскочил и набросился на мужчину.
Внимание! Видео может ранить неокрепшую психику!
Фото: Vzglyad.az
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