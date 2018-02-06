Двое ряженых в костюмах ведьм сварили девушке ноги в котле во время карнавала

18-летняя девушка получила серьёзные травмы ног после того, как её бросили в котёл с кипятком во время карнавала в Эппингене, Германия. Теперь полиция разыскивает двух преступников, которые были одеты в костюмы ведьм, пишет Life.ru.

Сообщается, что котёл с кипящей водой находился на карнавальной тележке, которую тянули несколько человек. Один из преступников поднял девушку над котлом, а другой неожиданно снял с него крышку. Таким образом участники действа хотели воссоздать сцену из местной легенды о ведьмах. Неизвестно, кому пришло в голову довести представление до конца и опустить девушку в кипяток.

Интересно, что происходящее не смутило других участников карнавала, которые продолжили тащить тележку с котлом. В результате девушка получила серьёзные ожоги и сейчас проходит лечение в местной больнице. Сварившие её преступники до сих пор не найдены — их лиц никто не видел благодаря маскам ведьм.

Фото: reddit.com