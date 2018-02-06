Жителя Атырауской области арестовали за оскорбление жены
В суде правонарушитель, признав свою вину, раскаялся в содеянном.
За оскорбление жены по решению суда мужчина арестован на три дня в Атырауской области, передает МИА «Казинформ».
«Жылыойским районным судом Атырауской области рассмотрено административное дело в отношении жителя города Кульсары. Из материалов дела следует, что подсудимый, придя домой в состоянии алкогольного опьянения, нарушил спокойствие семьи, при этом используя нецензурную брань в адрес своей супруги», - сообщает районный суд Жылыойского района Атырауской области.
Оскорбленная супруга обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В суде правонарушитель, признав свою вину, раскаялся в содеянном. Однако потерпевшая попросила суд строго наказать своего супруга.
«Постановлением суда правонарушитель А. признан виновным по ч.1 ст.73 КоАП Республики Казахстан. Ему назначено административное наказание в виде ареста сроком на трое суток», - информирует суд.
Фото: inform.kz
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