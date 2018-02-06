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В Японии сняли на видео НЛО, которое наблюдало за запуском ракеты

6 февраля 2018, 07:27

Часть зрителей убеждена, что попавшие на видео огни принадлежат обыкновенному самолёту.

Неопознанный летающий объект был замечен над островом Кюсю во время запуска ракеты "Эпсилон-3". Уфологи убеждены, что за запуском космического корабля наблюдали инопланетяне, сообщает Лайф.

Тысячи людей собрались, чтобы посмотреть, как Японское агентство аэрокосмических исследований запускает ракету "Эпсилон-3" в 6 часов утра 18 января. Но свидетелей запуска ждал сюрприз: понаблюдать за полётом решили не только люди.

Часть зрителей убеждена, что попавшие на видео огни принадлежат обыкновенному самолёту. Уфологи возражают: на время запуска ракеты полёты над Кюсю были запрещены. Впрочем, даже их коллеги приводят довод в пользу земного происхождения "НЛО" — на кадрах видно, что лампочки на объекте мигают, что, по уверениям уфологов, нетипично для космических кораблей пришельцев.

Фото: скриншот


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