В Японии сняли на видео НЛО, которое наблюдало за запуском ракеты
Часть зрителей убеждена, что попавшие на видео огни принадлежат обыкновенному самолёту.
Неопознанный летающий объект был замечен над островом Кюсю во время запуска ракеты "Эпсилон-3". Уфологи убеждены, что за запуском космического корабля наблюдали инопланетяне, сообщает Лайф.
Тысячи людей собрались, чтобы посмотреть, как Японское агентство аэрокосмических исследований запускает ракету "Эпсилон-3" в 6 часов утра 18 января. Но свидетелей запуска ждал сюрприз: понаблюдать за полётом решили не только люди.
Часть зрителей убеждена, что попавшие на видео огни принадлежат обыкновенному самолёту. Уфологи возражают: на время запуска ракеты полёты над Кюсю были запрещены. Впрочем, даже их коллеги приводят довод в пользу земного происхождения "НЛО" — на кадрах видно, что лампочки на объекте мигают, что, по уверениям уфологов, нетипично для космических кораблей пришельцев.
Фото: скриншот
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