Соединяющая Россию и Казахстан дорога закрыта из-за снегопада

Проезд через российско-казахстанскую границу в Саратовской области откроют после нормализации погодных условий.

Трасса, которая соединяет Россию и Казахстан, в понедельник вечером закрыта для проезда всех видов транспорта из-за непогоды, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Федерального управления автодорог «Большая Волга» Росавтодора Ирину Елизарову.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыт проезд для всех транспортных средств на федеральной автодороге Сызрань – Саратов – Волгоград – Пристанное – Ершов – Озинки – граница Казахстана в Саратовской области со стороны Республики Казахстан», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что проезд через российско-казахстанскую границу в Саратовской области откроют после нормализации погодных условий. «Ориентировочно временное ограничение продлится до 11.00 (13.00 аст) 6 февраля», — уточнила Елизарова.

По данным регионального главка МЧС, в Саратовской области в понедельник наблюдается сильный мокрый снег с порывами ветра до 20 метров в секунду, местами туман с ухудшением видимости не более 500 метров и гололед, такая же погода ожидается и во вторник.

Фото: © РИА Новости / Владимир Сергеев