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Число заболевших гепатитом в Карагандинской области продолжает расти

6 февраля 2018, 08:00

С подозрением на желтуху в больницу попал студент-медик из Индии.

Число заболевших гепатитом в Карагандинской области продолжает расти. На сегодня в регионе клинически подтверждены 68 случаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

С подозрением на желтуху в больницу попал студент-медик из Индии. Паники в области нет, но страх перед заражением диктует свои правила. Так, в одной из школ Темиртау работники столовой отказались давать детям стаканы для питья кипяченной воды.

Ученики первого темиртауского классического лицея теперь носят с собой питьевую воду. Работники столовой им отказались выдавать стаканы.

Повара свои действия объясняют вспышкой гепатита «А». Мол, за стаканами могут не уследить, а дежурить возле них им некогда. Что касается кипяченой воды, то ее меняют, как предписано – каждые три часа.

– Мы не можем контролировать процесс питьевого режима, в плане чистая и грязная посуда, и дети по ошибке могут использовать грязный стакан несколько раз, что приведет, соответственно, к заражению ребенка по следующей цепочке, - сказала заведующая производством столовой Людмила Горнова.

В Департаменте общественного здоровья считают, что администрация школы должна письменно обговаривать такие детали с арендаторами столовой. Ведь больше мыть стаканы негде. Врачи же рекомендуют родителям на время вирусной активности проявить бдительность. Давать детям индивидуальную посуду, из которой можно было бы пить кипяченую воду в столовой. Самое главное – объяснить ребенку, что пользоваться своим стаканом должен только он сам.

Фото: 24 Канал


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