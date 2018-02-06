Сотрудников школы, где дети ходили в туалет на улицу, привлекут к ответственности

Сотрудников одной из алматинских школ, в которой дети вынуждены были ходить в туалет на улицу, привлекут к дисциплинарной ответственности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

В старом здании 186-й школы тёплая уборная не была предусмотрена при строительстве. А в соседнем новом здании такой туалет есть. Но детей туда не пускали.

– Старый туалет, он не используется, не функционирует. И сейчас Управлением образования поднимается вопрос о сносе наружного туалета. Ко всем сотрудникам, которые нарушали права детей, будут приниматься меры дисциплинарного характера, - прокомментировала зам. руководителя Управления образования г. Алматы Ляззат Жылкыбаева.

В Управлении образования также добавили, что в новом здании школы есть 12 туалетов для учеников и три служебных. Сейчас поднимается вопрос не только о сносе наружного туалета, но и старого здания школы, построенного еще в 60-е годы. На его месте планируют возвести новый корпус со всеми удобствами. Также стало известно, что в мегаполисе сейчас есть три школы с уличными туалетами. Учебные заведения стали числиться за Алматы после расширения границ города. Но все они в ближайшее время тоже пойдут под снос.

Фото: imperiya.by