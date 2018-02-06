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На фото певиц из Spice Girls обнаружили таинственный белый порошок

6 февраля 2018, 09:00

Большинство пользователей принялись обсуждать воссоединение группы, однако некоторые отметили «дорожку» белого порошка, которая попала в кадр.

В сети обратили внимание на фотографию участниц группы Spice Girls: на заднем фоне пользователи заметили белый порошок на экране смартфона, пишет Лента.ру.

Оригинал снимка был опубликован в Twitter бывшей солистки коллектива Виктории Бэкхем.

Особенность заметил юзер под ником @LuisGasparLab.

Большинство пользователей принялись обсуждать воссоединение группы, однако некоторые отметили «дорожку» белого порошка, которая попала в кадр.

Пользователи разделились на тех, кто защищал девушек (по их версии, это всего лишь блик на экране смартфона) и тех, кто заподозрил их в сомнительном занятии. Последние начали переиначивать название группы, чтобы шуточно обыграть ситуацию. Самым популярным оказалось название песни коллектива Spice Up Your Life («Добавь остроты в свою жизнь» — прим. Ленты.ру).

Фото: @victoriabeckham


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