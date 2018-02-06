На фото певиц из Spice Girls обнаружили таинственный белый порошок
Большинство пользователей принялись обсуждать воссоединение группы, однако некоторые отметили «дорожку» белого порошка, которая попала в кадр.
В сети обратили внимание на фотографию участниц группы Spice Girls: на заднем фоне пользователи заметили белый порошок на экране смартфона, пишет Лента.ру.
Оригинал снимка был опубликован в Twitter бывшей солистки коллектива Виктории Бэкхем.
Особенность заметил юзер под ником @LuisGasparLab.
2 февраля 2018 г.
Большинство пользователей принялись обсуждать воссоединение группы, однако некоторые отметили «дорожку» белого порошка, которая попала в кадр.
Пользователи разделились на тех, кто защищал девушек (по их версии, это всего лишь блик на экране смартфона) и тех, кто заподозрил их в сомнительном занятии. Последние начали переиначивать название группы, чтобы шуточно обыграть ситуацию. Самым популярным оказалось название песни коллектива Spice Up Your Life («Добавь остроты в свою жизнь» — прим. Ленты.ру).
Фото: @victoriabeckham
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