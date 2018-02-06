Посол России рассказал об ухудшении ситуации в КНДР из-за санкций ООН‍

Гуманитарная ситуация в Северной Корее ухудшается из-за введенных санкций ООН, заявил посол России в КНДР Александр Мацегора, передает РИА Новости.

"Гуманитарная ситуация ухудшается по нескольким аспектам. Сегодня почти невозможно доставить гуманитарную помощь, в том числе продовольствие, страдающему северокорейскому населению. Это тоже одна из целей моего приезда сюда", — сказал дипломат журналистам по окончании заседания комитета ООН по санкциям в отношении КНДР.

"Я попросил комитет по Северной Корее быть не только полицейским, который контролирует, проверяет, что нужно сделать, но также структурой, которая помогает гуманитарным агентствам доставлять продовольствие, лекарства, медицинское оборудование", — добавил Мацегора.

По словам посла, в ходе заседания он представил "конкретные предложения" относительно того, что нужно сделать для помощи КНДР, и "представил ситуацию того, что происходит в Северной Корее".

Среди медицинских проблем в стране Мацегора назвал лечение рака у женщин. В частности, из-за санкций в специализированный медцентр в Пхеньяне невозможно доставить оборудование и "женщины умирают".

В августе прошлого года, после очередных ракетных испытаний Северной Кореи, Совет Безопасности ООН принял резолюцию номер 2371, расширяющую ограничительные меры против КНДР. Полное их выполнение на треть сократит ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около трех миллиардов долларов.

Резолюция, в частности, предусматривает запрет на импорт из КНДР железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов, замораживание счетов Банка внешней торговли страны и ограничение поставок нефти.

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