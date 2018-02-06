6 февраля на большей части Казахстана будет по-прежнему снежно

Лишь на юге, севере и северо-западе погода без осадков.

6 февраля с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается местами снег, метель, лишь на юге, севере и северо-западе погода без осадков. Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Алматинской области местами ожидаются туман, усиление ветра в районе Жаланашколя до 18-23 м/с.

В Жамбылской и Мангистауской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-23 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются метель, гололед, ночью усиление ветра до 15-20 м/с.

В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед, ночью усиление ветра до 18 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами усилится ветер до 15-20 м/с с метелью.

В Акмолинской, Кызылординской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областях местами ожидается туман.

В Алматы днем преимущественно облачно, - 7.

В Астане днем преимущественно облачно, - 14.

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Фото: ria.ru