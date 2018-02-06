400 рабочих заявили о незаконном увольнении со стройки «Abu Dhabi Plaza»

По их словам, никаких оповещений они не получали, а о сокращении узнали, когда пришли на работу, но их имен уже не было в списках сотрудников.

Грандиозный скандал разгорается вокруг одной из самых крупных столичных строек «Abu Dhabi Plaza». Почти 400 рабочих вышли с жалобами на руководство компании, заявив, что их незаконно уволили, не заплатив компенсации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

По словам строителей, никаких оповещений они не получали, а о сокращении узнали, когда пришли на работу, но их имен уже не было в списках сотрудников.

Неожиданно остались без работы посреди зимы сразу несколько сотен казахстанцев. Их всех за одну ночь уволили со стройки одного из самых нашумевших объектов столицы, комплекса «Abu Dhabi Plaza». По словам рабочих, из списка сотрудников их вычеркнули без уведомлений и, главное, без причин, с грубейшими нарушениями трудового законодательства, даже не предоставив положенную денежную компенсацию.

"Среди нас много парней, которые не знают законодательства. А начальство этим пользуется и обманывает их. Зовут по одному в кабинет, говорят: «Скоро мы будем людей набирать на работу, тогда вас и позовем обратно, а пока подпишите здесь». Мы все работали в разных фирмах – «Казинжиниринг», «Мониторинг», «ЭКСПО», «Казстрой» - все 4 фирмы казахстанские", - сказал Мухтар Калдыбек.

В кабинете они подписывали заявления об уходе по собственному желанию, подчеркивают строители. Аргументировали столь масштабные увольнения начальники тем, что работы на объекте закончились. Несогласных же с решением руководства и вовсе пытались запугать, заявляют активисты.

"Они в офисе своем подготовили бумаги якобы по собственному желанию и звали нас расписаться. Заставляют нас уйти без ничего. Я сказал, что не буду подписывать, что я не согласен. Тогда они заявили, что уволят меня по статье. Ну, я не боюсь, пусть увольняют, я ничего не делал. Просто так это не оставлю. У меня семья, дети, кредиты. Они нас, как скот, на улицу выставляют. А куда мы пойдем в такой холод? Что нам делать?", - задается вопросом Максат Ахметов.

С жалобами строители дошли до городской прокуратуры, полиции и филиала партии власти. Однако сразу обнадеживать в «Нур Отане» не стали. Сначала будут разбираться в ситуации.

"Мы пригласим уже сюда представителей основных генподрядчиков, подрядных вот этих организаций, соответствующих наших коллег из акимата и разберемся в этом вопросе. Если действительно нет оснований, как вы говорите, и требуют, чтобы вы написали сами заявление, то все это должно соответствующе оформлено быть, должны быть требования, и мы максимально сделаем так, чтобы все было соблюдено", - сказал зам. председателя астанинского филиала партии «Нур Отан» Владислав Сергеев.

При этом на диалог с теперь уже бывшими сотрудниками руководство стройкомпаний не пошло. Завидев телевизионные камеры, охранники попросили собравшихся покинуть помещение, не пропустив никого внутрь.

Добиться от подрядчиков какого-либо ответа на свои вопросы строители так и не смогли. Однако спускать это дело на тормозах они не намерены. Активисты заявляют, что будут жаловаться до тех пор, пока им не выплатят положенную при сокращении компенсацию. К слову, речь сейчас идет о немаленькой сумме, ведь зарабатывал каждый из них от 200 до 300 тысяч тенге в зависимости от должности.

Кадр: КТК