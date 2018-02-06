В каких случаях при продаже имущества необходимо платить налог

В повседневной жизни по мере необходимости граждане приобретают, продают свое имущество. Однако, не все знают, что в некоторых случаях возникает налоговое обязательство по сдаче отчетности и уплате соответствующих налогов, передает Zakon.kz со ссылкой на Управления госдоходов по Алмалинскому району Алматы.

Стоит отметить, что к имущественному доходу, подлежащему налогообложению, согласно статье 330 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) относится доход от прироста стоимости при реализации жилищ, дачных строений, гаражей, объектов личного подсобного хозяйства, земельных участков предоставленных для ИЖС, дачного строительства, ЛПХ, садоводства, под гараж, находящихся на праве собственности менее года с даты регистрации права собственности, а так же при реализации нежилых помещении и земельных участков с другими целевыми назначениями вне зависимости от периода владения.

Доходом от прироста стоимости при реализации имущества является положительная разница между ценой (стоимостью) реализации имущества и ценой (стоимостью) его приобретения, если иное не установлено пунктами 3 - 7 статьи 331 Налогового кодекса. Данный доход от прироста стоимости облагается по ставке 10%, а декларация по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) представляется в органы государственных доходов по месту жительства не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом в котором получен доход (на бумажном носителе либо в электронном виде).

Таким образом, при получении дохода от прироста стоимости необходимо самостоятельно в установленный срок представить декларацию и своевременно уплатить индивидуальный подоходный налог.