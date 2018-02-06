Семеро против Путина: кто и зачем претендует на пост президента России

В свою победу на выборах, правда, верят не все кандидаты.

Все восемь потенциальных кандидатов в президенты, скорее всего, будут допущены на выборы, говорят источники РБК в ЦИК.

Подписи проверены

В понедельник, 5 февраля, замглавы Центризбиркома Николай Булаев рассказал о проверке подписей, собранных потенциальными кандидатами на выборах Владимиром Путиным (самовыдвиженец), Григорием Явлинским (от «Яблока»), Сергеем Бабуриным (от Российского общенародного союза) и Борисом Титовым (от Партии роста). ЦИК обнаружила 0,39% брака в подписях Путина, 1,07% — в подписях Явлинского, 3,18% — в подписях Бабурина и 4,35% — в подписях Титова.

Таким образом, никто из них не превысил 5-процентный барьер брака, который по закону «О выборах президента» означает снятие потенциального кандидата с выборов. ЦИК рекомендовала зарегистрировать их в качестве кандидатов в ближайшие несколько дней. До 10 февраля комиссия должна проверить все поданные подписи.

Кроме них подписи для регистрации в ЦИК сдали телеведущая Ксения Собчак (от «Гражданской инициативы») и Максим Сурайкин (от «Коммунистов России»). Как рассказали РБК два источника, близких к ЦИК, Собчак пройдет «подписной фильтр», Сурайкин на данный момент тоже проходит. «Процент брака у каждого из них составит 3–4%», — рассказал один из них, второй подтвердил его слова.

Пока из кандидатов зарегистрированы только два выдвиженца парламентских партий, которым по закону не нужно собирать подписи избирателей, — лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый КПРФ директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин. Однако Грудинин может быть снят с выборов, если не представит в Центризбирком документы о закрытии им иностранных счетов в Австрии и Швейцарии, заявил РБК Николай Булаев. Для этого, согласно плану избирательной кампании, у него есть время до 10 февраля.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в бюллетене на выборах президента будет не более восьми кандидатов.

Против Путина

Своим главным конкурентом на выборах большинство их участников назвали Владимира Путина. Об этом заявили РБК в штабах Явлинского, Грудинина, Жириновского, Сурайкина, Собчак и Бабурина. В штабе бизнес-омбудсмена Титова РБК сказали, что «вообще ни с кем не конкурируют». «Победит Путин, остальные проиграют. А мы продвигаем программу изменения экономики страны», — добавили представители команды омбудсмена.

Выдвиженец от КПРФ Грудинин собирается построить свою кампанию на полемике «вокруг политики Путина», рассказал собеседник РБК в партии. Ту же цель преследуют в «Яблоке», сообщил РБК зампредседателя партии Николай Рыбаков, который сказал, что Явлинский считает своим конкурентом только действующего президента. Жириновский также собирается конкурировать на выборах только с Путиным, рассказал РБК депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев, который отвечает в партии за пропаганду.

В свою очередь, Сергей Бабурин планирует выступать против «фаворита, на которого будет брошен весь административный ресурс».

Цели кампании у всех потенциальных кандидатов различны. По словам собеседников РБК в КПРФ, партия рассчитывает как минимум повторить результат на президентских выборах в 2012 году, когда ее председатель Геннадий Зюганов занял второе место, набрав 17,72% голосов.

Жириновский, в свою очередь, рассчитывает выйти во второй тур выборов и одержать на них победу, сообщил РБК Дегтярев. Цель Явлинского — получить 10 млн голосов избирателей, рассказали РБК в его штабе.

Омбудсмен Титов намерен набрать 8% голосов избирателей, у Сурайкина более амбициозные планы — 15–17% при высокой явке. ​Бабурин сказал РБК, что у него нет цели собрать определенное количество процентов голосов. Собчак же оценивает результаты «в миллионах людей, а не в процентах», пояснил РБК сотрудник ее пресс-службы Александр Белановский. По его словам, телеведущая рассчитывает на поддержку «многих миллионов» избирателей.

Цели на выборах

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов пожаловался РБК на проблемы, с которыми в ходе кампании столкнулся Грудинин. По данным партии, только 40% ядерного электората партии на начало января собирались голосовать за кандидата от КПРФ «из-за скандалов, раздуваемых в СМИ», и это на данный момент главная проблема для кампании коммунистов, считает Обухов. «Мы не хотим разыгрывать кремлевский сценарий, что Путин небожитель, а за второе место пусть борются Грудинин и Жириновский», — пояснил он. Телеканалы показывают до 70% «чернухи» про Грудинина под видом информирования, это «недопустимо», поэтому КПРФ пытается добиться, чтобы ЦИК вынудила их соблюдать законодательство, отметил секретарь ЦК.

Еще одна проблема компартии — небольшое финансирование кампании Грудинина (всего около 125 млн руб.), которого недостаточно для проведения полноценной агитации, которая позволила бы повысить узнаваемость выдвиженца от партии, отметил собеседник РБК в партии. По его словам, это связано с большими расходами на празднование в прошлом году юбилея Октябрьской революции. «Рекрутация электората идет за счет сторонников Жириновского и «Справедливой России» (не выдвинувшей своего кандидата), а также за счет людей, не ходивших на думские выборы», — добавил он.

При этом концепция избирательной кампании Жириновского опирается на ядерный электорат и привлечение новых избирателей, в частности разочаровавшихся левых. «Мы фиксируем раскол в среде левого электората из-за кандидата Грудинина с зарубежными счетами», — пояснил РБК депутат Дегтярев.

Главные акценты кампании ЛДПР сделаны на социальной повестке, агитационные ролики будут показывать пути решения ключевых социальных проблем «президентом Жириновским», сказал он. По его словам, партия агитирует активно в интернете, а также будет «максимально покупать время» на телевидении и радио. Кроме того, запланированы агитационный перелет и несколько поездок на агитационном поезде, добавил депутат.

Явлинский, Титов, Сурайкин в кампаниях сделают акцент на своих программах. Об этом РБК рассказали сами потенциальные кандидаты и представители их штабов. Программа Сурайкина называется «Десять сталинских ударов по капитализму и американскому империализму». «Это комплекс жестких мер по быстрому возвращению России к социалистическому развитию: национализация всех недродобывающих и перерабатывающих предприятий, крупных производств, которые, на наш взгляд, были незаконно приватизированы в 1990-е годы. За счет этого мы планируем удвоить существующий бюджет, а средства направить на увеличение пенсий и соцвыплат, зарплат бюджетников, полностью бесплатную медицину, образование и решение жилищных проблем», — рассказал РБК выдвиженец от «Коммунистов России».

Григорий Явлинский собирается привлечь внимание избирателей к экономическим преобразованиям, которые предлагаются в его программе «Дорога в будущее».

Титов намерен сделать акцент на пропаганде программы «Стратегия роста». Предполагается разъяснить пять ее ключевых аспектов — снижение кредитных ставок, снижение тарифов, пенсионная реформа, «умные» налоги и демографическая политика, сказали РБК в его штабе. «Стратегия роста» — это новые рабочие места и рост достатка людей. Вторая тема — защита людей от незаконного уголовного преследования и защита бизнеса от административного давления», — добавил собеседник РБК.

Главные темы, на которых Бабурин сделает акцент в ходе своей кампании, — «борьба с бедностью и безнравственным обогащением», заявил он РБК, отметив, что будет бороться с этим «политическими средствами» без вывода людей на улицы, потому что он не является сторонником «вооруженных вмешательств в политический процесс». Он выразил уверенность в том, что у него есть шанс на победу при «честной избирательной кампании».

В свою очередь, Собчак намерена добиться сменяемости власти в России и «практической демократизации страны». «Ключевая позиция платформы — Россия должна быть сильным государством, но не за счет бряцания оружием, а за счет сильной конкурентоспособной экономики», — сказал РБК Белановский.



Авторы: Евгения Кузнецова, Мария Макутина

При участии: Ольга Агеева, Илья Немченко

Фото: Алексей Дружинин / ТАСС