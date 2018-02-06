Загадочное исчезновение молодой женщины взбудоражило Алматинскую область

Две недели назад 23-летняя Анастасия Букова отправилась на прием к врачу, но домой так и не вернулась, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

На связь с родственниками женщина вышла один раз. Сообщила, что устроилась на работу, но где находится, объяснить не смогла. Родные уверены, Анастасию удерживают силой.

Свою мать четырехлетний Леша и трехлетняя Даша не видели больше двух недель. 20 января Анастасия Букова попросила сестру присмотреть за детьми, пока она будет у врача. С тех пор ее никто не видел. О том, что мама работает, детям говорят папа, тетя и бабушки. Объяснить иначе, куда на самом деле делась Настя, не может никто. На связь с родными женщина не выходит, ее телефон отключен.

Поиски родные Анастасии Буковой начали с районной больницы. Именно сюда в день пропажи и отправилась женщина. Как выяснилось, к врачу Настя так и не попала. Родственники уверяют, уехать самостоятельно молодая мама не могла. По их словам, денег у неё не было даже на дорогу.

Через два дня после загадочного исчезновения Анастасия позвонила мужу. В кратком разговоре сообщила, что нашла работу и скоро вернется. Но пояснить, где именно находится и как живет, не смогла.

"Она позвонила, говорит: все нормально, я работаю в ресторане. Сначала она сказала, что в городе работает. Потом мы начали разговаривать, сказала, что в Капчагае. И она говорит: все-все, мне надо бежать, меня хозяйка ждет", - сказал муж Сергей Буков.

Сергей уверяет, такое поведение для его жены нехарактерно. Спокойная и тихая Настя никогда не оставляла детей надолго. Родные предполагают, она могла попасть в беду.

Поисками пропавшей Анастасии Буковой сейчас занимаются следователи и волонтеры. 23-летнюю женщину ищут по всей области.

Кадр: КТК