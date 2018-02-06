Кайрат Нуртас: "Мужчина, который не ревнует свою жену, не попадет в рай"

Я ревную, потому что она моя любимая жена - певец.

Звезда казахстанского шоу-бизнеса, певец Кайрат Нуртас в интервью Comode.kz рассказал о своих отношениях с женой и о том, почему так долго скрывал ее от общественности.

По его словам, держать в тайне личную жизнь на протяжении 10 лет было очень сложно.

- Недавно кто-то написал в моем Instagram: "Как ты мог столько лет говорить, что не женат". Я никогда не говорил, что не женат или свободен. Я выбрал такую форму ответа, что моя личная жизнь – это тайна. Потому что хотел, чтобы в первую очередь народ оценивал мое творчество. А личная жизнь должна оставаться личной, - рассказал певец.

Выйти в свет вместе с супругой он решил тогда, когда возникла необходимость в создании фильма.

- Моя жена - профессиональная актриса, у нее есть актерское образование. Десять лет она вкладывала все свои силы в семью, оберегала и растила детей, была хранительницей очага. А теперь пришло время, чтобы она могла реализовать свои творческие возможности. Я понимаю, что в этом реально есть необходимость, - поделился он.

Также он рассказал о том, позволит ли ей сниматься дальше.

- Есть такая пословица: "Мужчина, который не ревнует свою жену, не попадет в рай". Честно признаюсь, я не знаю, разрешу ей сниматься у других режиссеров или нет. Я ревную, потому что она моя любимая жена. Возможно, я не смогу быть настолько великодушным и позволю ей сниматься только в тех фильмах, которые буду снимать сам. Пока у меня есть идея специально для Жулдыз написать сценарий и снять кино, сообщил Нуртас.

Фото: comode.kz.