Пьяный водитель на угнанном авто попал в ДТП 

Полиция доставила его в Бостандыкский РОВД.

Автомобиль, который числился в угоне, попал в ДТП на пересечении улиц Торайгырова — Навои в Алматы, сообщили очевидцы.

Автомашина Hyundai двигалась по Торайгырова на разрешающий сигнал светофора, когда в нее врезался Mercedes с перекрестной улицы Навои, двигавшийся на красный свет. В результате ДТП оба автомобиля откинуло, Hyundai оказался на обочине.

В результате столкновения ушибы получила женщина, находящаяся на рулем Hyundai, ей была оказана помощь от прибывшей бригады медиков, но от госпитализации женщина отказалась.

Как выяснилось, участвовавший в ДТП Mercedes числился в угоне. Полиция доставила водителя Mercedes в Бостандыкский РОВД.

Как сообщили очевидцы, водитель седана был пьян.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: © Sputnik / Предоставлено очевидцами