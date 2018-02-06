Алматинец в Атырау устроил притон с больными проститутками
Сутенер не признал свою вину и намерен обжаловать приговор.
5 февраля суд №2 г. Атырау вынес приговор 48-летнему алматинцу, принуждавшему нескольких приезжих женщин к занятию проституцией, передает Zakon.kz со ссылкой на "Акжайык".
Как было установлено в ходе следствия, мужчина привёз их с собой, арендовал квартиру, организовал там притон и забирал себе большую часть денег, полученных девицами легкого поведения от клиентов. Одна из его «подопечных» болела туберкулезом, ещё одна с 2016 года стояла на учете с диагнозом «сифилис».
Суд признал гражданина А.Е. виновным по статье 194 УК РК («Вымогательство») и приговорил к 6 годам лишения свободы в «учреждении средней безопасности» - так теперь в Казахстане называются колонии общего режима.
Фото ДВД Атырауской области
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