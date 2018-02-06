Депутат недоволен законопроектом по валютному регулированию

При обсуждении проекта закона о валютном регулировании и валютном контроле, презентация которого состоялась в Мажилисе парламента РК, депутат Омархан Оксикбаев остался недоволен отсутствием функций контроля в документе со стороны Правительства, в частности, Минфина, который, по мнению парламентария, и должен осуществлять этот самый контроль, передает корреспондент Zakon.kz.

«Здесь есть Министерство финансов? Вообще из Правительства кто-нибудь есть? Минфин дистанцируется от этого закона и вообще от валютного контроля, от валютных операций - это их, наверное, не интересует, не нужно. Хотя одним из основных игроков и исполнителей этого закона должны быть они. У меня такой вопрос, все вы замкнули на себя и все валютные операции, агенты, исполнители, но и валютный контроль полностью. Вы мне скажите, пожалуйста, вы сможете с этим справиться?» - сказал О. Оксикбаев.

По его словам, «в этом законе четких полномочий нет».

«У нас нет вообще уполномоченного органа по валютному контролю в Казахстане. Мы не централизовали его, нам он не нужен как будто. Вы, конечно, где-то себя обозначили «Национальный банк осуществляет валютный контроль», ну в общих чертах. А конкретно, кто за что отвечает у нас нигде ничего не указано. Национальный банк владеет ли полным полномочием и органом и ресурсом полноправно и глубоко сделать валютный контроль?» - задался он вопросами.

В то же время парламентарий заявил, что ввиду этого данный проект закона является «сырым» и «недоделанным».

«Закон-то у вас сырой, он недоделанный. Сегодня не указаны все эти операции. Мне непонятно дистанцирование Правительства от этого вопроса. Сегодня даже их отсутствие само по себе говорит об этом. Из ответа следует, что сегодня нет контакта между Нацбанком и Правительством в этом вопросе. И мы с вами в рабочей группе ничего не сделаем, однозначно», - уверен мажилисмен.

«Я уверен, что он в таком виде и пройдет, потому что Правительство сейчас стоит на краю, в стороне от этого вопроса и не хотят они на себя навешивать эти вопросы. Хотя до этого даже из истории независимого Казахстана мы знаем, что валютный контроль все время был на Минфине. Почему они дистанцируются от этого вопроса?» - добавил он.

«Закон он же не единственный закон, есть законодательство, которое регулирует деятельность того же самого КГД, налоговые функции. Мы понимаем проблему, вопрос только в том, как мы быстро ее можем решить. Если вы посчитаете, в рамках обсуждения с нами, с представителями Правительства, что полномочия какие-то нужно усилить в рамках законопроекта - мы готовы все это отработать», - заявил в свою очередь заместитель главы Нацбанка Олег Смоляков.

Ксения Давыдова