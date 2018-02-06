Вице-министр энергетики изучил ситуацию с углем

Вице-министр энергетики РК Гани Садибеков в рамках рабочей поездки в Карагандинскую область изучил ситуацию на угольном разрезе АО «Шубарколь комир», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЭ РК.

Г.Садибеков на месте ознакомился состоянием и перспективами развития угольного бассейна. В частности, осмотрел процесс ведения горных работ, сортировочный комплекс и процедуру отгрузки угля.

В 2017 году предприятие поставило рекорд, добыв 10,45 млн. тонн угля, в том числе для коммунально-бытовых нужд населения 3,3 млн. тонн, что на 100 тыс тонн больше, чем в 2016 году.

«АО «Шубарколь» является основным поставщиком социального угля. Треть угля в стране для коммунально-бытовых нужд производится именно здесь», отметил вице-министр.

В 2018 году предприятие планирует добыть порядка 12 млн. тонн угля, в том числе для коммунально-бытовых нужд 3,6 млн тонн угля с ростом на 300 тыс тонн.

В АО «Шубарколь» в среднем отгружается 170-180 вагонов угля. Уголь направляется во все регионы страны.

«Только в январе 2018 года в Алматинскую область в связи с аномальными холодами было отгружено 1055 вагонов, в Южно-Казахстанскую область 500 вагонов угля», - сообщил Г.Садибеков.