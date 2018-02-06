Немцы порадовались решению не пускать оправданных россиян на Олимпиаду

5 февраля комиссия МОК отказала в приглашении на Олимпиаду в Пхенчхане 13 российским спортсменам и 2 тренерам, оправданным CAS.

Национальный олимпийский комитет Германии обрадовался решению Международного олимпийского комитета (МОК) не пускать оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов на Игры в Пхенчхане. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Merkur.

«Это хорошие новости. Радует, что МОК не пригласил их, вопреки решению CAS. У МОК свое мнение о том, что эти атлеты — участники допинговой системы в России», — заявил глава немецкой делегации Дирк Шиммельпфенниг.

НОК Германии поддержал Шиммельпфеннига: «Это хороший и важный сигнал о равных возможностях всех спортсменов и атлетов, а также последовательной международной борьбе с допингом».

5 февраля комиссия МОК отказала в приглашении на Олимпиаду в Пхенчхане 13 российским спортсменам и 2 тренерам, оправданным CAS. Комитет единогласно принял это решение.

CAS 1 февраля удовлетворил апелляции 28 российских атлетов и восстановил их результаты, показанные на Олимпиаде в Сочи. Вследствие этого Олимпийский комитет России попросил МОК прислать им приглашение на Игры.