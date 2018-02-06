Трамп назвал «предательством» нежелание демократов аплодировать его речи

Президент США Дональд Трамп заявил, что отсутствие аплодисментов со стороны представителей Демократической партии во время его обращения к конгрессу является «предательством», сообщает РБК со ссылкой на NBC.

Трамп выступил перед конгрессом в городе Цинциннати в штате Огайо на прошлой неделе. «Кто-то назвал реакцию демократов «предательством». Вообще, наверное, да...Можем ли мы назвать это предательством? Почему бы и нет? Они, несомненно, не очень любят нашу страну», — сказал американский президент.

Дональд Трамп 30 января выступил с первым посланием «О положении дел в стране» на объединенной сессии обеих палат конгресса США. Обращение длилось 1 час 20 минут, оно стало самым длинным за последние 18 лет. Такие послания являются конституционной обязанностью главы государства и проходят каждый год.

В ходе своего выступления президент неоднократно призывал к единению республиканцев и демократов. Однако, несмотря на призывы к единению, почти никто из конгрессменов от Демократической партии не аплодировал Трампу, когда он представлял свой «компромиссный план» в отношении иммиграции.

Напротив, как отмечало издание The Hill, ряд тем 2017 года, которых глава государства касался в обращении, могли быть восприняты как укол демократам. В качестве примера издание привело выражение «гордо стоять за национальный гимн», которое отсылало к прошлогоднему скандалу. Тогда афроамериканские спортсмены при исполнении гимна преклоняли колено, а не слушали его стоя в знак протеста против полицейского насилия. Еще одним предложением Трампа, вызывающее критику конгрессменов, стало объявление об отмене указа бывшего президента США Барака Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо, в которой содержатся подозреваемые в терроризме, отмечало The Hill.

Фото: НТВ