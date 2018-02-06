Какау сделал заявление об уходе из сборной Казахстана и «Кайрата»

Главный тренер сборной Казахстана Какау заявил, что покинет команду, передает Sports.kz со ссылкой на Zonatecnicafutsal.com.

Наставник отечественной команды сообщил об этом на пресс-конференции после четвертьфинального матча ЕВРО-2018 в Любляне (Словения), где казахстанцы обыграли сборную Сербии (3:1). Какау заявил, что покинет пост главного тренера национальной дружины по окончанию мирового первенства. Помимо этого, бразильский специалист сделал объявление по поводу ухода из алматинского «Кайрата» летом этого года.

Напомним, под руководством Какау сборная Казахстана сразу после дебюта на ЕВРО уже второй раз подряд добирается до полуфинала турнира, тем самым установив историческое достижение. Также наставник становился двукратным обладателем Кубка УЕФА вместе с «Кайратом».