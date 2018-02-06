В Венесуэле юношу убили за два доллара и съели

Ссора между соседями закончилась трагически в венесуэльском штате Карабобо, где отец и сын после ссоры убили 17-летнего соседа из-за долга в 500 тысяч боливаров (чуть более двух долларов по курсу "черного рынка"), а потом частично съели убитого, передает РИА Новости.

Как сообщает портал Excelsior, трагедия произошла в городе Валенсия. После ссоры относительно денег мужчины нанесли удар соседу по голове трубой, разделали и частично съели. Костные останки они закопали в яме.

"Мы знаем, что они спорили из-за 500 тысяч боливаров, но не знаем, кто кому был должен", – заявили родственники погибшего изданию Notitarde.Сейчас виновные в убийстве и каннибализме задержаны, они уже показали полиции место захоронения останков.

Фото: © AFP 2018 / Federico Parra