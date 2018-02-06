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Генеральным директором телеканала Atameken Business Channel назначен Канат Сахариянов

 

Канат Сахариянов назначен Генеральным директором телеканала, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт НПП «Атамекен.

В разные годы Канат Сахариянов работал Генеральным директором телеканала «КТК», являлся первым заместителем председателя правления АО «Агентство «Хабар», а также Генеральным директором ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа Орталығы».

Важным шагом в развитии телеканала Atameken Business Channel стало подписание в январе 2018 года трехстороннего соглашения с Международным финансовым центром Астана (МФЦА) и компанией Bloomberg - одним из мировых лидеров деловой и финансовой информации и новостей, владеющей круглосуточным международным телеканалом. Таким образом, Atameken Business Channel стал официальным информационным партнером МФЦА и получил возможность напрямую обмениваться информацией и профессиональным опытом с Bloomberg.

Atameken Business Channel - это первый казахстанский бизнес-канал, который вещает сразу из двух городов: Астана и Алматы.

Atameken Business Channel присутствует на ключевых контентных платформах - интернет и телевидение. Телеканал представляет деловые новости Казахстана, а также ЕАЭС, СНГ и мира. Гостями студий являются ведущие эксперты - бизнесмены, руководители предприятий, представители государственных органов, лидеры общественного мнения. На Atameken Business Channel выходят аналитические программы, прогнозы развития и поведения рынков, комментарии специалистов и экспертные оценки.

 

6 февраля 2018, 10:27
Источник, интернет-ресурс: НПП, НЭП «Союз «Атамекен» (http://palata.kz)

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