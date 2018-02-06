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М.Ашимбаев: «Нұр Отан» берет ситуацию с уволенными рабочими под свой контроль

6 февраля 2018, 11:41

За разрешением конфликтной ситуации строители обратились в партию «Нұр Отан».

Вчера в Астане около 400 рабочих строительного комплекса «Абу-Даби Плаза» заявили, что их незаконно уволили. По их словам, никаких уведомлений об увольнении они не получали. О том, что рабочие сокращены, они узнали, когда пришли на работу.

За разрешением конфликтной ситуации строители обратились в партию «Нұр Отан».

Вчера, во второй половине дня, состоялась их встреча с руководством Астанинского городского филиала партии.

Ситуацию прокомментировал Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев. По его словам, партия «Нұр Отан» сделала соответствующее обращение в прокуратуру г.Астаны, которая в настоящий момент рассматривает законность такого решения. В разрешение сложившейся ситуации вовлечен также акимат г.Астаны.

«Делается все необходимое для разрешения этой проблемы. Партия «Нұр Отан» будет держать данный вопрос под своим контролем. Всем важно сохранять спокойствие в данной ситуации. Правоохранительные органы и акимат города работают. Уверен, что совместными усилиями будет найдено правильное решение в этой ситуации», - заявил Маулен Ашимбаев.

Напомним, почти 400 рабочих вышли с жалобами на руководство компании, заявив, что их незаконно уволили, не заплатив компенсации.


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