Очередной раунд по Сирии в Астане намечен на вторую половину февраля
Стороны ведут подготовку к очередному раунду переговоров в Астане согласно ранее достигнутым договоренностям - К. Абдрахманов.
В кулуарах Правительства РК министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов проинформировал о дате проведения очередного раунда переговоров по урегулированию конфликта в Сирии в рамках Астанинского процесса, передает корреспондент Zakon.kz.
«Речь идет о 20-х числах февраля», - сказал глава ведомства.
По его словам, информация еще требует окончательного подтверждения со стороны стран-гарантов.
Он указал, что информацию МИД РК получает от представителей стран-гарантов Астанинского процесса.
«Стороны ведут подготовку к очередному раунду переговоров в Астане согласно ранее достигнутым договоренностям», - пояснил К. Абдрахманов.
Ксения Давыдова, Астана
Фото: Islam-Today.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.