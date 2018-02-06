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Очередной раунд по Сирии в Астане намечен на вторую половину февраля

6 февраля 2018, 10:33

Стороны ведут подготовку к очередному раунду переговоров в Астане согласно ранее достигнутым договоренностям - К. Абдрахманов.

В кулуарах Правительства РК министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов проинформировал о дате проведения очередного раунда переговоров по урегулированию конфликта в Сирии в рамках Астанинского процесса, передает корреспондент Zakon.kz.

«Речь идет о 20-х числах февраля», - сказал глава ведомства.

По его словам, информация еще требует окончательного подтверждения со стороны стран-гарантов.

Он указал, что информацию МИД РК получает от представителей стран-гарантов Астанинского процесса.

«Стороны ведут подготовку к очередному раунду переговоров в Астане согласно ранее достигнутым договоренностям», - пояснил К. Абдрахманов.

Ксения Давыдова, Астана

Фото: Islam-Today.ru


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