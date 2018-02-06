В Астане подсчитали сколько штрафов наложено благодаря дорожным камерам

Свыше трети зарегистрированных в Астане за 2017 год дорожных правонарушений выявлены системами фото- и видеофиксации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

«При осуществлении надзора за дорожным движением особое внимание уделяется нарушениям ПДД, влияющих на аварийность. Это такие как нарушение правил проезда перекрестков, создание аварийной ситуации, выезд на встречную полосу движения, превышение скоростного режима, управление транспортным средством в состоянии опьянения. За 2017 год выявлено более 197 тысяч дорожных правонарушений, всеми системами фото- и видеофиксации зарегистрировано около 60 тысяч правонарушений на сумму более 939 млн тенге», - сообщили в ДВД.

В настоящее время в городе установлено 115 систем. Это фиксирующие скоростной режим стационарные скоростемеры Red Speed, аппаратные комплексы Vocord, системы контроля дорожного движения «Интегра КДД».

С октября 2017 год в Астане введен в эксплуатацию аппаратно-программный комплекс «Сергек» на двадцати линейных участках дорог, фиксирующий нарушения по Bus Line. Комплекс предоставляет возможность круглосуточного контроля дорожного движения, а также предназначен для дистанционного фиксирования нарушений ПДД транспортным средством.

«Внедрение АПК «Сергек» в городе значительно повлияло на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. По итогам 2017 года снижение составило 17,7%. С момента запуска АПК «Сергек» до конца 2017 года обработано свыше 35 тысяч правонарушений на сумму более 242 млн тенге. В текущем году зафиксировано 1580 правонарушений на более 9 млн тенге», - сообщили в ДВД.

Благодаря автоматизированным системам контроля число полицейских, которые осуществляют контроль на дорогах Казахстана, сократилось более чем на треть - с 12 тысяч до 3,5 тысячи.