В Кокшетау мужчина попал под грузовой поезд
Потерпевший от травм скончался на месте, наезд не повлиял на движение поездов
На железнодорожной станции Кокшетау 34-летний мужчина попал под колеса грузового состава и погиб, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям, передает Sputnik-Казахстан.
Инцидент произошел 3 февраля на железнодорожных путях рядом с пикетом №6.
По данным ДЧС, грузовой состав №1615 совершил наезд на мужчину 1984 года рождения, который переходил по путям в неположенном месте. От полученных телесных травм потерпевший скончался.
На движение поездов данный инцидент не повлиял.
Фото: Sputnik / Михаил Воскресенский
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