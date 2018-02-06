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В Кокшетау мужчина попал под грузовой поезд

6 февраля 2018, 10:43

Потерпевший от травм скончался на месте, наезд не повлиял на движение поездов

На железнодорожной станции Кокшетау 34-летний мужчина попал под колеса грузового состава и погиб, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям, передает Sputnik-Казахстан.

Инцидент произошел 3 февраля на железнодорожных путях рядом с пикетом №6.

По данным ДЧС, грузовой состав №1615 совершил наезд на мужчину 1984 года рождения, который переходил по путям в неположенном месте. От полученных телесных травм потерпевший скончался.

На движение поездов данный инцидент не повлиял.

Фото: Sputnik / Михаил Воскресенский


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