Инвестиционный вклад в производство продуктов питания занимает уже 10% от всего инвестпортфеля обрабатывающей промышленности

За прошедший год в пищевую сферу вложили 94,2 млрд тг - сразу в полтора раза больше, чем годом ранее, в деньгах, и на 31,5% больше в реальном выражении (с учетом инфляции). Для сравнения, в целом по РК объем инвестиций в основной капитал увеличился в физическом объеме лишь на 5,5%.

Основные инвестмагниты в сфере пищепрома - Алматинская область (25,8% от РК, 24,3 млрд тг, более чем двукратный рост год-к-году), главная житница страны - СКО (14,6 млрд тг, рост на 64,3% за год), и ЮКО (12,7 млрд тг, +88,9% за год).

Пищепром - сектор, находящийся на стыке развития АПК и обрабатывающей промышленности, что делает пищевку максимально привлекательной для инвествливаний. Производство продуктов питания поддерживается такими ключевыми институтами развития, как НУХ «Байтерек» и «КазАгро», отрасль считается приоритетной, например, в таких госпрограммах, как «Дорожная карта бизнеса 2020», «ГПИИР 2015-2019», «Агробизнес-2017» и т.д.

О перспективности пищепрома для инвесторов рассказал премьер-министр Бакытжан Сагинтаев на инвестиционном форуме «Kazakhstan Global Investment roundtable», прошедшем в начале зимы в Астане. «Главная цель правительства - формирование масштабной и устойчивой стратегии стимулирования процесса привлечения в Казахстан инвестиций «нового поколения», - отметил Сагинтаев.

«Мы приступили к масштабной модернизации АПК. Казахстан является одним из мировых лидеров по производству пшеничной муки. Мы усиливаем это преимущество, но также проводим структурную реформу аграрного сектора, диверсификацию посевных площадей в соответствии с рыночным спросом. Начато научно-техническое и технологическое перевооружение всей отрасли, включая внедрение новейших разработок в области удобрений, биодобавок и селекции. Все это дает большие возможности для инвестиций в пищевую промышленность», - подчеркнул глава правительства.

Пищепром занимает все большую долю инвестпортфеля сегмента переработки: так, в 2017 году вес пищевки составил уже 9,6% от всего объема капвложений в обрабатывающую промышленность, против 7,8% годом ранее и 6,5% - в 2015 году.

Наибольший объем капвложений в отрасли обеспечили собственные средства бизнеса - 69,5 млрд тг, +54,7% за год.

На втором месте - банковские кредиты (часть которых субсидируется институтами развития в рамках уже упомянутых госпрограмм): 14,5 млрд тг, +0,8% за год.

Еще 10,2 млрд тг обеспечили прочие заемные средства (почти трехкратный рост год-к-году), из которых 2,9 млрд тг пришлось на иностранные капвложения.

Производство продуктов питания показывает стабильный рост. Так, по итогам 2017 года объемы выпуска в секторе достигли 1,5 трлн тг - на 4,1% больше, чем годом ранее, с учетом инфляции.

Это 16,1% от всего объема производства перерабатывающего сектора по РК.