ПРАВМЕДИА: смотрите бесплатный вебинар «Пресечение хищений внутри предприятий: советы юристов»
Вас ждут полезные советы опытных юристов и адвокатов!
Дамы и господа! Смотрите бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА «Пресечение хищений внутри предприятий: советы юристов».
Вы узнаете:
Какие существуют виды и способы хищений внутри предприятий;
Что предпринять в качестве профилактики и предотвращения хищений;
Каковы особенности взыскания недостачи в гражданском судопроизводстве;
В чем состоят особенности уголовного преследования за хищение.
Ведущие - адвокаты и юристы Юридической фирмы «Suleiman & Partners» Жангельды Сулейманов, Станислав Лопатин, Жанибек Башанов.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.