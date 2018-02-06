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ПРАВМЕДИА: смотрите бесплатный вебинар «Пресечение хищений внутри предприятий: советы юристов»

6 февраля 2018, 11:00

Вас ждут полезные советы опытных юристов и адвокатов!

Дамы и господа! Смотрите бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА «Пресечение хищений внутри предприятий: советы юристов».

Вы узнаете:

Какие существуют виды и способы хищений внутри предприятий;
Что предпринять в качестве профилактики и предотвращения хищений;
Каковы особенности взыскания недостачи в гражданском судопроизводстве;
В чем состоят особенности уголовного преследования за хищение.

Ведущие - адвокаты и юристы Юридической фирмы «Suleiman & Partners» Жангельды Сулейманов, Станислав Лопатин, Жанибек Башанов.


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