В Казахстане запускается новый рейс из Атырау во Франкфурт
6 февраля 2018, 10:53
Рейсы будут выполняться на воздушном судне Аэробус-321 с частотой полетов 2 раза в неделю.
Открываются новые международные рейсы из регионов Казахстана. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Комитет гражданской авиации МИР РК, передает Zakon.kz.
"26 марта текущего года запускается новый регулярный авиарейс по маршруту Атырау - Франкфурт. Рейсы будут выполняться на воздушном судне Аэробус-321 с частотой полетов 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/caakaz
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