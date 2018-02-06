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В Казахстане запускается новый рейс из Атырау во Франкфурт

6 февраля 2018, 10:53

Рейсы будут выполняться на воздушном судне Аэробус-321 с частотой полетов 2 раза в неделю.

Открываются новые международные рейсы из регионов Казахстана. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Комитет гражданской авиации МИР РК, передает Zakon.kz.

"26 марта текущего года запускается новый регулярный авиарейс по маршруту Атырау - Франкфурт. Рейсы будут выполняться на воздушном судне Аэробус-321 с частотой полетов 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/caakaz


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