Опыт Казахстана по внедрению института следственных судей презентован в Российской Федерации

1 февраля 2018 года в г.Москва (Россия) состоялся международный «круглый стол» на тему: «Институт следственных судей в уголовном процессе». По приглашению Верховного Суда России от Казахстана в мероприятии приняли участие Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Абай Рахметулин и председатель Восточно-Казахстанского областного суда Нурлан Каирбеков.

А.Рахметулин выступил с докладом на тему: «Следственный судья как гарант обеспечения прав и интересов гражданина в досудебном производстве (практика Республики Казахстан)». Он отметил, что введенный в Казахстане в действие с 1 января 2015 года Уголовно-процессуальный кодекс позволил создать новые процессуальные гарантии соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина в процессуальной деятельности органов уголовного преследования. В число таких гарантий вошел вновь образованный институт следственного судьи.

Говоря о полномочиях и особенностях работы казахстанских следственных судей, А.Рахметулин подчеркнул, что за время своего существования этот институт успешно функционирует и оправдал себя. Подчеркнуто, что институт следственных судей направлен на повышение качественного уровня следствия и расширение применения мер пресечения, не связанных с содержанием под стражей.

Работа по развитию института следственных судей осуществлялась поэтапно. «Необходимость в расширении полномочий следственных судей вызвана велением времени в свете реализации пяти институциональных реформ, обозначенных Главой государства Назарбаевым Н.А. в Плане Нации, и направлена на защиту конституционных прав и свобод граждан», - сказал А.Рахметулин. Он сообщил о вступлении с 1 января 2018 года в действие новых законодательных поправок по модернизации уголовного процесса. При этом особый акцент был сделан на такие нормы как сокращение срока задержания лица и расширение полномочий следственного судьи, в том числе по санкционированию негласных следственных действий.

Присутствующие были проинформированы о том, что в январе 2018 года в Казахстане Указом Президента созданы самостоятельные специализированные следственные суды. Их функционирование, подчеркнул А.Рахметулин, позволит специализироваться исключительно на судебном контроле в досудебном производстве по уголовным делам, профессионально и оперативно разрешать возникшие споры между участниками процесса.

Также в докладе было уделено внимание вопросу рассмотрения уголовных дел по упрощенной процедуре - приказному производству. Было отмечено, что это привнесет ощутимую процессуальную экономию, обеспечит оперативность расследования и рассмотрения уголовного дела, а также исполнение судебного акта.

Подробно рассказано о развитии, наряду с бумажным, электронного судопроизводства. В частности, следственные судьи уже рассматривают материалы о санкциях, направленные в электронном виде.

А.Рахметулин подчеркнул, что Казахстан является одним из 15 государств мира, который запустил комплексную программу цифровизации. В результате, сегодня в республике активно развивается «Электронное правосудие». В судах внедрены информационные системы и сервисы, предоставляющие электронные услуги населению по обращению в суды. «В настоящее время более 90% заявлений по гражданским делам подаются в электронном формате, стал возможным доступ к судебным актам через интернет, запущена мобильная версия сервиса «Судебный кабинет», видеоконференцсвязь, работает Ситуационный центр Верховного Суда, разрабатываются новые IT-проекты, автоматические рабочие места судьи, прокурора и адвоката», - сказал А.Рахметулин.

Выступление Председателя судебной коллегии Верховного Суда Казахстана вызвало интерес у российских коллег. Задавались вопросы, на которые были даны подробные ответы.

Также на мероприятии выступили заместитель Председателя Верховного Суда РФ Владимир Давыдов, заместитель Министра юстиции РФ Михаил Гальперин, президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко. Кроме того, состоялось выступление эксперта Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александра Смирнова, Первого заместителя Председателя Комитета ГосДумы по государственному строительству и законодательству Юрия Синельщикова и др.

Организатор мероприятия - Верховный Суд России и Российский государственный университет правосудия при Верховном Суде Российской Федерации.