Токмади будут судить за убийство банкира

Дело казахстанского бизнесмена Муратхана Токмади поступило в суд Жамбылской области, сообщили в пресс-службе суда.

Дело будет рассматриваться в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области, судьей Азаматом Тлеповым. Сам бизнесмен обвиняется по пунктам "ж" и "з" части 2 статьи 96 (Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом) УК РК редакции 1997 года.

Казахстанские спецслужбы 12 июня задержали советника генерального директора ТОО "КазСтройСтекло" Муратхана Токмади в ходе спецоперации в Алматы. Бизнесмен был задержан по подозрению в совершении преступления по статье "Вымогательство с целью получения имущества в крупном размере". Предприниматель подозревается в том, что в 2005 году путем угроз применения насилия и вымогательства в отношении соучредителя ТОО "Семрюжком" и "Казстройстекло" завладел долей уставного фонда предприятий. Отмечалось, что своими действиями он мог причинить ущерб в размере более 185 миллионов тенге. Сам Муратхан Токмади заключил сделку со следствием о признании вины. Суд приговорил его к лишению свободы на три года. Семья бизнесмена активно поддерживает его, неоднократно заявляя, что он не совершал инкриминируемых ему преступлений.

Затем в конце октября 2017 года на телеканале КТК вышел документальный фильм, в котором Токмади признается в организации и исполнении убийства бывшего председателя АО "Банк Туран Алем" Ержана Татишева. Ранее следствие пришло к заключению, что Муратхан Токмади выстрелил Татишеву в голову непредумышленно.

Совокупностью доказательств было установлено, что смерть Татишева наступила в результате умышленного выстрела в голову, а не вследствие неосторожного обращения с оружием. В Жамбылский областной суд направлено заключение о наличии оснований для отмены приговора в отношении Токмади и ходатайство о возобновлении производства по уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: Ак Жайык