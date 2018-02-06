В РК предложили разграничить функции госконтроля между госорганами

На заседании Правительства РК министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек представил предложения по разграничению государственного контроля за продукцией, передает корреспондент Zakon.kz.

«В настоящее время в сфере технического регулирования вопросом, требующим решения, является государственный контроль за продукцией по соблюдению требований, установленных техническими регламентами», - сказал он.

По его словам, во время реформирования органов госуправления функция по госконтролю в данной сфере была исключена из компетенции уполномоченного органа по техническому регулированию и передана в Минздрав, который в настоящее время проверяет преимущественно пищевую продукцию.

«Промышленная продукция осталась вне контроля. По итогам функционального анализа установлено, что в настоящее время госконтроль осуществляется только по 54 из 78 техрегламентов, что составляет 69%, 7 техрегламентов проверяется частично (8%), а требования 17 технических регламентов из 78 не проверяются вообще (21%) (нефтепродукты, низковольтное оборудование, строительная продукция, электромагнитная совместимость)», - перечислил глава ведомства.

В связи с этим, как отметил Ж. Касымбек, предлагается разграничить полномочия по госконтролю.

«Предлагается определиться: Минздрав (КООЗ) - госконтроль за пищевой и другой продукцией в части соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований, установленных техническими регламентами на стадии обращения продукции. Министерство по инвестициям и развитию (КТРМ) - госконтроль за промышленными товарами на стадии обращения продукции. Отраслевые и местные исполнительные органы - госконтроль за продукцией по соблюдению требований национальных порядков и правил по применению продукции», - перечислил министр.

«В целях разграничения полномочий по госконтролю в случае вашего одобрения в ближайшее время будет подготовлен проект Указа Президента по данному вопросу», - добавил Ж. Касымбек.

В то же время он сообщил, что для принятия системных мер по решению проблемных вопросов в сфере технического регулирования, в том числе по и по вопросу государственного контроля, до конца 1-го квартала 2018 года будет подготовлена Концепция проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам технического регулирования». Принятие данного законодательного акта будет завершено в 2019 году.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: UZ24.uz