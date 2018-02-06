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Внесены изменения в Правила классификации и постройки морских судов
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Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2017 года № 829 «О внесении изменений и дополнения в приказ исполняющего обязанности Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 12 мая 2011 года № 273 «Об утверждении Правил классификации и постройки морских судов»
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В частности, в Правила внесены следующие изменения:
Пункт 2659 изложен в следующей редакции:
«2659. Использование топлива с температурой вспышки ниже 43 °С допускается при условии выполнения требований пункта 3588-1 настоящих Правил и специального рассмотрения Регистром судоходства.
При этом топливо не хранится в машинных помещениях.»;
Правила дополнены пунктом 3588-1 следующего содержания:
«3588-1. Вентиляторы располагаются так, чтобы отсутствовала вероятность, воспламенения легковоспламеняющихся смесей газа и воздуха. Приемные и выпускные вентиляционные отверстия снабжаются защитными проволочными сетками. Вытяжные каналы выводятся в безопасное место. У входов в помещения вывешиваются надписи «Не курить».».
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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