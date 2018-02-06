В частности, в Правила внесены следующие изменения:

Пункт 2659 изложен в следующей редакции:

«2659. Использование топлива с температурой вспышки ниже 43 °С допускается при условии выполнения требований пункта 3588-1 настоящих Правил и специального рассмотрения Регистром судоходства.

При этом топливо не хранится в машинных помещениях.»;

Правила дополнены пунктом 3588-1 следующего содержания:

«3588-1. Вентиляторы располагаются так, чтобы отсутствовала вероятность, воспламенения легковоспламеняющихся смесей газа и воздуха. Приемные и выпускные вентиляционные отверстия снабжаются защитными проволочными сетками. Вытяжные каналы выводятся в безопасное место. У входов в помещения вывешиваются надписи «Не курить».».

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.