АО «Банк «Bank RBK» сообщило о предстоящем назначении Н. Акентьевой Председателем Правления банка

АО «Банк «Bank RBK» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз, в котором сообщается следующее:

АО «Bank RBK» (далее - Банк) сообщает, что председателем правления Банка 20 февраля 2018 года будет назначена Наталья Акентьева. Данное решение принято 5 февраля 2018 года на заседании Совета директоров Банка. Главной задачей госпожи Акентьевой в качестве председателя правления будет реализация новой стратегии развития Банка на предстоящие несколько лет.

Марпу Жакубаева, в настоящее время возглавляющая правление Банка, будет назначена первым заместителем председателя правления. В АО «Bank RBK» госпожа Жакубаева работает более 20 лет и благодаря своим профессиональным, личностным качествам и безупречной репутации пользуется заслуженным уважением в коллективе. В рамках своего нового назначения она сосредоточится на курировании ряда ключевых направлений бизнеса, включая дальнейшее развитие филиальной сети Банка.

Заместителем председателя правления назначен Арман Токаров, обладающий необходимым профессиональным опытом, включая работу в международных финансовых организациях. Его работа будет сосредоточена на блоке управления рисками.