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В Кремле впервые прозвучала песня Назарбаева

6 февраля 2018, 11:12

Песню «Үшқоңыр» исполнил состав звездного российско-казахстанского трио.

В Москве, в Государственном Кремлевском дворце, в исполнении звездного трио: народного артиста России Рената Ибрагимова, народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой и известного певца жанра "неоклассика" Ержана Нургалиева, впервые прозвучала казахская песня «Үшқоңыр» на слова Нурсултана Назарбаева и музыку Алтынбека Коразбаева, передает Zakon.kz.

В праздничной программе «По морю жизни», посвященной 70-летию Рената Ибрагимова, прозвучало около 40 концертных номеров с участием популярных артистов России и зарубежья, однако именно этот выход аудитория встретила с наибольшими аплодисментами и искренним восторгом!

«Исполнение красивейшей казахской песни на самой достойной сцене России в окружении звезд, которыми я восхищался еще с детства по телевизору - об этом я даже не мечтал! Надеюсь, моя мечта создания подобной собственной песни вскоре осуществится и привлечет еще большее внимание к творчеству и культуре моего народа на мировой сцене...», - отметил обладатель номинации "Золотой голос Евразии" Ержан Нургалиев.

На сцене Кремлевского дворца Роза Рымбаева также исполнила в дуэте с Ренатом Ибрагимовым популярную композицию А. Бабаджаняна "Верни мне музыку".

Концерт состоялся в сопровождении Центрального пограничного ансамбля ФСБ РФ.


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