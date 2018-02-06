Сагинтаев: Это самый легкий метод - передать контрольные функции из одного госорган в другой

Если мы переводим на другой госорган, то это тоже надо будет проанализировать: каким образом в итоге мы получим соответствующий результат - премьер-министр.

В Правительстве РК рассмотрен вопрос совершенствования технического регулирования в стране, по итогам его обсуждения премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев сделал ряд соответствующих поручений, передает корреспондент Zakon.kz.

«Рассматриваемый вопрос не только сегодня обсуждается. Несколько лет мы его уже обсуждаем. Однако все поднимаемые вопросы население должны найти свое решение - здесь надо, если с правовой точки зрения, нужно создать условия. Тогда все нормативные документы нужно привести к единообразию. Мы это обсуждали, но вопрос, наверное, не в том, что если контроль будет переходить из одного госоргана в другой, ситуация изменится. Надо понять вначале, что мешает для того, чтобы в полной мере принять соответствующие меры? Почему контроль не осуществляется? Может усовершенствовать надо будет? Может, где-то не дорабатываем», - сказал он.

Как считает глава Кабмина, необходимо проанализировать итоги разграничения функций госорганов по госконтролю.

«Ну, и если эту сторону мы доказали, если мы переводим на другой госорган, то это тоже надо будет проанализировать: каким образом в итоге мы получим соответствующий результат. Как сейчас Аблай Исабекович (Мырзахметов, глава НПП) говорит, «в итоге не получится ли усиление со стороны контролирующих органов на бизнес». То есть давление по контрольной части. Это, наверное, самый легкий метод - передать из одного госорган в другой госорган контрольные функции. Аскар Узакпаевич (Мамин, первый вице-премьер), надо внимательно посмотреть», - указал. Сагинтаев.

В то же время, по его словам, требуется доработать вопрос дальнейшей судьбы изъятой небезопасной продукции.

«Касательно изъятия из обращения небезопасной продукции - здесь тоже мы, наверное, не дорабатываем. Сколько раз мы можем говорить об этом. Года два назад говорил, что надо показывать. Акцию провели. На этом остановились и дальше ничего не знаем. Что вот изымаем продукцию. Что дальше с этой продукцией? Уничтожается? Или через задний двор по новой на полки заходит? Никто ж не знает об этом. Какие меры принимаются? На словах все остается. А если точно уже доказано госконтролем, то это надо меры принимать, чтобы на полки по новой не попадали», - пояснил премьер.

«Касательно в рамках ЕАЭС. Мы буквально на прошлой неделе проводили очередной заседание Совета и обсуждали один спорный вопрос, когда наши белорусские коллеги в рамках защиты своего собственного рынка, просто своим решением закрыли. То есть, даже если идут противоречия, принимались решения для того, чтобы закрыть свой рынок от некачественной продукции, которая поступает на рынок. Это не обязательно в части пищевой продукции, но и не пищевой продукции. Эту работу надо продолжать. Контроль, Аскар Узакпаевич, за вами», - заключил глава Кабмина.

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Ксения Давыдова, Астана

Фото: Atameken Business Channel